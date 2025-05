Cette campagne tournée à 320 km/h célèbre l’amour franco-suisse

Ça va vite entre… eux.

La marque TGV Lyria (SNCF Voyageurs et les CFF suisses) a récemment mené une campagne publicitaire tournée à bord d’un train en mouvement entre Paris et Genève. Une production réalisée par les agences HOMERUN (ex-Rosbeef!) et MRB (Metzger Rottmann Bürge), avec pour objectif de concevoir huit films en deux langues et six visuels en une seule journée.

Le tournage s’est déroulé lors de deux allers-retours entre Paris et Genève, à bord d’un TGV lancé à 320 km/h. L’ensemble du projet a été réalisé dans un temps limité, avec pour contrainte principale le déplacement constant du lieu de tournage.

Un lancement stratégique à double détente, déployé en France et en Suisse, et pensé comme une ode à la proximité entre les deux pays. Et puisque 62% des Suisses parlent allemand, voici aussi les films prévus pour les germanophones :

« TGV Lyria, plus proches que vous ne l’imaginiez ». Cette nouvelle signature, imaginée par Homerun, incarne la promesse d’une ligne ferroviaire à l’ADN hybride : français et suisse. Une double culture érigée en avantage concurrentiel, alors que la ligne entend conforter sa position face à la voiture et à l’avion.

Chaque scène met en scène un duo franco-suisse, dans une série d’échanges complices qui révèlent les subtilités des deux cultures tout en soulignant les atouts du voyage TGV Lyria : 17 connexions quotidiennes, temps de trajet centre à centre, wifi gratuit à bord…

Déployée en France et en Suisse (sur les marchés francophone et germanophone), la campagne se déploie sur les réseaux sociaux (TikTok, Meta, LinkedIn, YouTube), le display, la presse et l’affichage (D)OOH. Elle sera complétée par six visuels qui seront dévoilés prochainement.

« TGV Lyria, c’est le meilleur de la France et de la Suisse dans un train. Trois ans de collaboration nous

attendent, et nous sommes très fiers du travail accompli par toutes les équipes pour faire de TGV

Lyria une référence du voyage franco-suisse, à travers un nouveau territoire de communication et une

nouvelle signature de marque. Vivement la suite. », s’enthousiasme Lilith Peper, directrice des stratégies chez Homerun.

Fiche technique