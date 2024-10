Pourquoi les projets des agences peinent-ils à être rentables ?

Et comment pouvez-vous éviter ces dérives ?

Gryzzly, spécialiste du suivi des temps et de la gestion budgétaire, dévoile les résultats d’une étude menée sur plus de 33 000 projets d’agences réalisés entre 2019 et 2024. L’étude révèle que la principale cause d’échec est le multitâche, ainsi que le partage excessif des responsabilités. Ces facteurs créent un effet domino, affectant non seulement le projet initial, mais aussi d’autres projets et collaborateurs, augmentant ainsi les risques de dépassement de budget.

L’étude met en lumière cinq points clés pour comprendre ces échecs :

1. Il est possible d’identifier très tôt les signes de dérapage d’un projet.

Gryzzly constate que lorsque les premières tâches échouent, il y a un risque accru que le projet dans son ensemble échoue. Si ces dérapages sont détectés suffisamment tôt, il est donc possible de les corriger avant que les problèmes ne se propagent aux autres phases du projet.

2. Plus les saisies des temps sont régulières sur un projet, moins le projet a de chances d’échouer. Un suivi constant du temps et des projets est donc nécessaire pour anticiper les risques.

3. Gryzzly a observé un effet de propagation entre les collaborateurs.

Lorsque plusieurs personnes travaillent sur une tâche qui échoue, les dépassements de budget et les retards peuvent s’étendre à toutes les tâches réalisées par ces utilisateurs. De plus, si ces tâches sont partagées avec d’autres personnes, l’impact se propagera encore plus largement. Cela souligne l’importance de cloisonner ou de répartir les tâches au sein d’un projet pour limiter les risques.

4. Il existe un phénomène de contagion par tâches voisines.

Un projet doit être vu comme une collection de tâches, au sein duquel chaque

tâche peut échouer ou réussir :

– Plus les tâches sont proches l’un de l’autre, plus il y a de chances qu’elles

échouent.

– Et logiquement, plus il y a de tâches concernées par la faillite, plus il est

probable que le projet global entre en échec.

5. Parallèles vs cascades

Un projet a plus de chances d’échouer lorsque les tâches sont réalisées en

même temps plutôt que planifiées les unes après les autres.

« Cette étude montre à quel point il est crucial de maîtriser sa gestion de projet. Nous avons conçu Gryzzly pour aider les équipes à mieux coordonner leurs efforts et éviter les risques d’échec et de dépassement des ressources”, déclare Jonathan Magat, CEO de Gryzzly.

Pour en savoir plus, l’étude complète est à découvrir ici.