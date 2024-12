Les tendances tech de 2024 selon Benedict Evans

De quoi mieux préparer la nouvelle année.

Chaque année, l’analyste Benedict Evans publie un état des lieux incontournable des grandes tendances technologiques, et 2025 ne fera pas exception. Et si on vous disait que l’année sera placée sous le signe de l’IA, cela aura-t-il de quoi vous étonner ?

Pour preuve, la présentation de 90 slides est à retrouver ici. De quoi vous permettre d’appréhender les tendances de 2025 à travers les yeux d’un expert.

Et si la lecture n’est pas faite pour vous, alors rendez-vous sur cette vidéo, qui vous fournira les mêmes enseignements – sans vous fatiguer les yeux.

Guillaume Planet, PDG et fondateur de Revolvia, fait sa propre analyse des tendances abordées par Benedict Evans dans un post LinkedIn.

En cette fin 2024, investir dans l’IA et l’inéluctable transformation digitale n’est plus une option : c’est un impératif stratégique. Mais qui sera capable de suivre le rythme de cette course effrénée ?