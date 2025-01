Le trafic SEO a explosé en 2024 pour les assureurs

Et le SEA n'est pas en reste.

En 2024, le secteur de l’assurance a connu une croissance spectaculaire de son trafic SEO, marquant une augmentation globale de 22 % selon le baromètre du Search Marketing publié par Eskimoz, un groupe européen d’agences de marketing digital. Ce levier, essentiel dans l’acquisition digitale, bénéficie aux bancassureurs, comparateurs et courtiers spécialisés, tous en quête d’une visibilité accrue dans un marché de plus en plus digitalisé.

Les bancassureurs confirment leur leadership avec 555 millions de visites SEO en 2024, représentant une large part du trafic organique du secteur. En tête, le Crédit Agricole capture 25 % des parts de marché SEO, suivi par La Banque Postale (18 %) et Boursorama (15 %). Des acteurs comme Société Générale et Caisse d’Épargne enregistrent également des hausses significatives, avec 13 millions de visites supplémentaires chacun. Leur capacité à se positionner sur des requêtes génériques clés leur permet de rester au centre des recherches des consommateurs.

Les comparateurs, pour les prospects à la recherche des solutions les plus économiques, affichent une progression remarquable avec 81 millions de visites SEO, soit 19 millions de plus qu’en 2023. Ce segment tire désormais 65 % de son trafic total du référencement naturel. En tête, Que Choisir enregistre une croissance impressionnante de 129 %, suivi de Meilleurtaux (15 %) et Les Furets (9 %). Les mots-clés tels que « assurance pas chère » et « mutuelle étudiant » figurent parmi les plus performants.

Les courtiers spécialisés, bien que modestes en volume, enregistrent une croissance de 16 % avec 14 millions de visites SEO. Ce trafic représente 45 % de leur audience globale, confirmant leur positionnement sur des segments de niche. Les assurances et mutuelles, pour leur part, totalisent 154 millions de visites SEO, avec des acteurs majeurs comme MACIF (9 %), Matmut (8 %) et AXA (8 %) qui consolident leurs positions grâce à des stratégies SEO solides.

Le SEA, représentant 5 % du trafic global (hors bancassureurs), reste un levier stratégique, notamment pour les assurances et mutuelles qui captent 61,8 % de la part de marché payante. Les comparateurs suivent avec 17,5 %, capitalisant sur des campagnes ciblées pour répondre aux besoins immédiats des consommateurs. Les bancassureurs, quant à eux, occupent 15,6 % de la part de marché SEA, tandis que les courtiers privilégient des niches spécifiques avec 5 %.

Les requêtes telles que « assurance à proximité » et « mutuelle pas chère » dominent les recherches, avec un intérêt constant pour des segments comme l’assurance voyage et l’assurance scolaire. 80 % du trafic est généré sur mobile, et la majorité de l’audience (75 %) est âgée de plus de 45 ans, soulignant la nécessité pour les acteurs du secteur d’adapter leurs stratégies aux besoins de ces profils.

« Ce baromètre illustre la transformation profonde des comportements des consommateurs dans le secteur de l’assurance. Aujourd’hui, une stratégie SEO bien conçue n’est plus seulement un avantage compétitif : elle est devenue une nécessité absolue pour convaincre un public de plus en plus digitalisé. Chez Eskimoz nous accompagnons les leaders du secteur dans leur transition vers des solutions marketing intégrées, afin de maximiser leur visibilité et leur retour sur investissement », déclare Andréa Bensaid, CEO et fondateur d’Eskimoz dans un communiqué.

Avec des performances en hausse et des opportunités uniques sur un marché compétitif, le SEO et le SEA s’imposent comme des leviers incontournables pour les acteurs de l’assurance, confirmant leur rôle central dans la conquête digitale.