Cette marque d’eau en canette vous paie le taxi pour un after

L’after n’est plus seulement le terrain de jeu des DJs. Avec son eau des Alpes en canette, Devils Advocate s’invite dans cette parenthèse nocturne où la fête déborde sur l’aube, et où frontières entre vie diurne et nocturne se brouillent.

La marque et son agence Interesting Productions ont imaginé un dispositif inattendu : rembourser la course de taxi des fêtards… mais uniquement entre 5h et 7h du matin les 12 et 13 septembre. Pour en profiter, il fallait suivre la marque sur Instagram et déposer sa facture sur le site dédié. Une mécanique malicieusement calée sur l’heure où la nuit hésite encore à se terminer.

Pour amplifier l’opération, Devils Advocate s’associe au média et organisateur de soirées électro-house Dure Vie. Ensemble, ils signent une activation mise en images dans une vidéo promotionnelle où un chauffeur de taxi finit derrière les platines. De quoi inscrire l’eau minérale dans l’univers festif avec humour, loin de l’image sage qu’on lui associe souvent.

Avec cette campagne, Devils Advocate pousse son credo : prouver que l’eau peut être aussi « cool » que les autres boissons consommées en soirée. Loin du plastique et des artifices, la marque revendique une eau de montagne servie sans compromis.

À l’image de la campagne « Drink More Water » de Pernod Ricard signée Buzzman, qui incite à alterner alcool et eau, Devils Advocate et Dure Vie misent sur l’hydratation nocturne.