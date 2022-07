Vous ne pouvez désormais plus aller chez le dentiste sans carte grise

Pour ceux qui n’ont pas carte blanche.

Vous souvenez-vous de l’époque du pass sanitaire en France ? C’était pourtant il n’y a pas si longtemps. Cette présentation numérique ou papier a suscité un grand nombre de débats houleux, divisant la population française sur son passage. D’ailleurs, après l’annonce d’une reprise épidémique, le pass sanitaire pourrait faire son grand retour cet été. Affaire à suivre.

Ce n’est pas pour parler virus que Roole a mis au point la campagne « Pass mobilité » aux côtés de l’agence Drive. Non, c’est pour lutter contre un autre fléau dont on entend nettement moins parler en France : la précarité automobile. Cette situation prive aujourd’hui 4,3 millions de Français de trajets essentiels et même de vie sociale, simplement car ils n’ont pas de voitures pour se déplacer, ni même accès aux transports en commun. Une privation de liberté qui peut s’expliquer par l’augmentation des budgets carburants, des longues distances à parcourir ou encore par l’absence de solutions alternatives à la voiture.

Pour faire réaliser aux Français l’impuissance à laquelle les précaires doivent faire face au quotidien, Roole a utilisé la bonne vieille méthode de la… caméra cachée. Le principe ? Nous remémorer le merveilleux quotidien de la France sous pass sanitaire, en rappelant que pour certains, cela dure depuis bien plus longtemps.

À travers ces petits pièges bien pensés, la duo agence annonceur ne révèle pas la précarité qui se cache derrière les petites excuses, mais cherche plutôt à éveiller les consciences sur ce sujet trop peu connu des Français.