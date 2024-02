Condamnez un gazon, sauvez une nappe phréatique.

En 2023, nous avons subi l’un des étés les plus chauds jamais enregistrés sur terre. Causée par le dérèglement climatique, la situation ne s’améliorera pas toute seul. Pourtant, nous continuons à vivre comme si de rien n’était, gaspillant chaque jour autant, si ce n’est plus que le précédent. Pour apporter de la lumière sur l’une des nombreuses causes de ce dérèglement, l’agence suédoise Differ a créé le concours de la pelouse la plus laide.

Certes, ce n’est pas forcément le titre le plus flatteur qui soit ; néanmoins, voilà une raison de plus de ne pas gaspiller des quantités d’eaux potables faramineuses, tout ça pour un avoir un jardin aussi vert que celui du voisin. Les réserves d’eau potable ne sont pas infinies, et raffiner de l’eau non potable demande des ressources et créer de la pollution ; ce concours offre alors une manière d’agir pour la bonne cause et d’être récompensé au passage.

Et surtout, il s’agit là d’une manière de créer de l’engouement et de donner de la visibilité à la cause contre le gaspillage de l’eau potable… le vrai gagnant de cette compétition. Cette année, en tout cas, c’est une Australienne qui l’a remporté au côté de la cause ; qui en fera de même en 2024 ? Il n’est pas trop tard pour ne jamais reprendre l’arrosage de ovtre jardin.