DENTSU CREATIVE remporte le bouquet du Top 5 Scan Book de mai avec Jardiland

C'est ce qu'on appelle avoir la main verte.

Elles étaient cinq. Cinq agences qui trônaient au sommet du classement du prestigieux Top 5 Scan Book de mai. Cependant, conformément à la tradition, une seule d’entre elles devait en sortir victorieuse. Mesdames et Messieurs, veuillez acclamer comme il se doit le réseau de création mondial, DENTSU CREATIVE, champion incontesté du tournoi de mai avec un score colossal de 5590 pts.

Ce résultat est le fruit d’une collaboration fructueuse entre l’agence créative du groupe dentsu et Jardiland, le spécialiste des plantes, de l’animalerie et de l’art de vivre au jardin qui fête depuis le 3 mai, ses 50 ans. « L’Effet Jardiland », c’est une campagne TV et digitale qui vous invite à cultiver votre bien-être avec une sacrée dose de verdure et une pincée d’humour canin. Le premier spot met en avant la sphère jardinage, le personnage de Günther et ses amis apportent ainsi le bonheur à l’héroïne. Dans le film sur le thème de l’animalerie, Apollo et Nala, un chien et une chatte, deviennent les meilleurs amis du monde pour le plus grand plaisir de leur maître. La réalisation est aux petits oignons : un réalisateur de comédie belge a fait pousser la magie en utilisant des vidéos et des photos en stop motion.

DENTSU CREATIVE et Jardiland ont tout mis en œuvre pour mettre en avant de manière concrète les bienfaits de la marque en faveur du bien-être, sans tomber dans les travers de la promesse générique auto-décrétée. Et ça se voit.