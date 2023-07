Comment la créativité peut prévenir le suicide par arme à feu

La puissance des histoires vraies au cœur du dispositif.

Le suicide d’un proche est un évènement dramatique, qui peut briser les personnes les plus fortes. Et même s’il n’est pas toujours possible de l’empêcher, certains gestes diminuent les chances que la tentative produise un effet définitif. Le programme américain “End Family Fire” tente de limiter les suicides par arme à feu, qui ont été la cause directe de l’augmentation du nombre de suicides de 2020 à 2021 aux États-Unis, avec un taux de suicide par arme à feu augmentant de 10 % tandis que les autres méthodes ont diminué de 8 % selon un rapport de l’université John Hopkins se basant sur les chiffres du CDC.

Les suicides par arme à feu représentent maintenant 55 % des morts par suicides. Le fait que cette méthode soit la première à être utilisée diminue fortement les chances de pouvoir sauver quelqu’un ayant des envies suicidaires, puisque les méthodes violentes ont une plus grande chance d’aboutir… et il est toujours compliqué de ressusciter quelqu’un. Selon une étude de l’APC journal, aux États-Unis, 65 % des foyers possèdent au moins une arme à feu en libre accès, entreposée dans un endroit non sécurisé.

Dans une tentative pour faire baisser ces chiffres, le Centre Brady pour Prévenir la Violence par Arme à Feu et le Ad Council, accompagnés par Dentsu Creative, ont lancé une nouvelle campagne pour le programme “End Family Fire”. L’objectif de la campagne est de réduire ce taux de suicide par arme à feu en encourageant des manières sécurisées d’entreposer ses armes à feu. Ainsi, l’agence a créé un livre numérique racontant les histoires de sept personnes ayant eu affaire de près au suicide, et comment certaines ont été sauvées… parce que leur arme était entreposée de manière sécurisée.

La campagne est à retrouver en affichage out-of-home (OOH), en vidéo, en bannières digitales et spots radio.