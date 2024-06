Comment l’IA a causé une crise chez Google

Code jaune.

Une nouvelle semaine débute ! Lundi sonne avec Jérémy, et Jérémy rime avec Déclick (presque). C’est le retour du podcast hebdomadaire qui décrypte l’actualité de Google Ads, mais pas que. Aujourd’hui, il est question de renouveau. Face à l’arrivée de l’IA générative, Google a rebondi avec une certaine latence, sous estimant le succès public de ChatGPT.

Jérémy Lacoste vous dévoile les détails du tournant qui a eu lieu chez Google en 2019.

1 – Moteur de recherche vs moteur de publicité

C’est Ben Gomes, l’ancien responsable du moteur qui tire la sonnette d’alarme suite au déclenchement en interne d’un « code jaune » : les objectifs de rentabilité sont tels qu’ils aboutissent à prioriser la monétisation du moteur de recherche et non plus sa mission première d’organiser l’information mondiale.

Il n’aura pas gain de cause. Et Google fera évoluer différents paramètres pour mieux valoriser son inventaire : invisibilisation des annonces ; misspellings ; changement de direction.

2 – Manipulation des enchères

Pour combler ce retard sur les objectifs annuels, Jerry Dischler, ancien directeur de la branche Google Ads a expliqué au cours du procès antitrust que les équipes étaient parfois amenées à augmenter arbitrairement les enchères de 5 à 15 %, au nez des annonceurs.

Une dynamique qui n’est finalement que l’aboutissement du projet “Momiji” visant à handicaper les enchères de second prix afin de mieux valoriser leur prix.

3 – L’effet Adam Smith

On connaissait la main invisible du marché, moins celle de Google. Or en 2019, c’est le démarrage de la séquence d’invisibilisation des leviers de pilotage : ouverture du matchtype exact ; fin de l’exhaustivité des termes de recherche… De quoi rendre difficilement pilotable la machine.

Alors certes, Google est une entreprise privée et est reine dans son royaume. Mais sa position monopolistique lui confère un statut qui rend difficile toute mise en concurrence, aboutissant bien souvent les annonceurs à acter des évolutions, sans trop de moyens d’agir.

