Les shortlists du Club des DA 2025

Communication, design, digital : les projets retenus.

Le Club des Directeurs Artistiques vient de dévoiler la shortlist de sa 56e édition. Un moment toujours attendu dans le secteur, tant cette sélection fait office de baromètre de l’excellence créative en France. Cette année encore, le cru est riche, exigeant, et surtout révélateur de la diversité des écritures visuelles et narratives dans la communication.

Sur plus de 1 400 projets examinés, 485 ont été retenus. Ce sont ceux que les juré·es – une centaine de professionnel·les issu·es des quatre grands pôles du Club (communication, design, digital, production) – ont jugé les plus justes, les plus inventifs, les plus maîtrisés.

En pôle communication, les campagnes sélectionnées montrent une grande variété de tons et de formats, entre humour grinçant, engagement sociétal et élégance formelle. Le film, le print, le direct, la mode ou encore les grandes causes : toutes les disciplines sont représentées.

En pôle design, le travail typographique continue de fasciner, tout comme l’exploration du mouvement ou du branding. On sent une génération de designers à la fois connectée à l’histoire et tournée vers de nouveaux usages.

Du côté du pôle digital, la sélection met en lumière des campagnes qui jonglent avec les formats interactifs, les dispositifs immersifs, mais aussi les produits conçus avec soin. L’innovation, ici, se niche autant dans la technologie que dans l’expérience.

Enfin, en pôle production, ce sont des clips, des films publicitaires, des animations ou encore des créations sonores qui se démarquent. La qualité de fabrication – image, son, postproduction – n’a sans doute jamais été aussi élevée.

Pour célébrer cette édition, le Club des DA a choisi un lieu symbolique : le Centre Pompidou, qui fermera bientôt ses portes pour plusieurs années de travaux. Un retour aux sources, puisque le Club y avait exposé en 1977, l’année de son ouverture.

La journée organisée sur place réunira conférences, échanges entre pros et étudiant·es, coworking créatif et, bien sûr, la cérémonie de remise des prix. Le palmarès, gardé secret jusqu’au dernier moment, viendra consacrer les projets qui marquent cette année dans les métiers de la création.