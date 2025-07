Masterclass : l’IA sauvera les marques

Rendez-vous le 23 septembre à 11h pour un webinar décisif avec Ceetadel !

À mesure que l’intelligence artificielle progresse à vive allure, les marques voient se multiplier les discours alarmistes sur une possible perte de contrôle : sur leur image, leurs contenus et leurs touchpoints. Pourtant, ce n’est pas l’IA qui menace les marques, mais leur incapacité à l’intégrer de manière stratégique.

Face à l’accélération des cycles de production, à la fragmentation des canaux et à la pression sur le ROI, l’IA offre au contraire aux marques une opportunité : celle de gagner en cohérence, en agilité et en pertinence. À condition de la considérer non comme un outil isolé, mais comme un levier d’optimisation de bout en bout du parcours marketing.

Pour les agences, le virage est tout aussi structurant. Longtemps organisées autour de la vente de “jours homme”, elles peinent à maintenir leurs marges dans un contexte d’exigence accrue et de budgets contraints. L’IA permet de repenser ce modèle, en automatisant les tâches répétitives au profit de missions à plus forte valeur ajoutée : conseil, stratégie, création, orchestration. Elle offre ainsi la possibilité de restaurer la rentabilité, de fidéliser les talents, et de redevenir un partenaire stratégique pour les marques.

C’est cette double lecture – côté marques et côté agences – que la Réclame et Ceetadel exploreront lors de leur prochaine Masterclass, intitulée « L’IA sauvera les marques », le mardi 23 septembre à 11h.

À travers des retours d’expérience concrets et des cas d’usage, Ceetadel présentera sa vision d’un écosystème marketing augmenté. Où l’IA ne remplace pas, mais redonne du pouvoir d’action à celles et ceux qui font la différence.

Les intervenants

– Julien Monet, président du Groupe Ceetadel

– Yannick Socquet Juglard, CEO de SocIAty.io et head of IA de Ceetadel

– Robin Coulet, directeur associé de SocIAty.io et head of Social Media de Ceetadel

Au programme

– Un nouveau modèle économique

– L’impact sur les métiers

– Les bénéfices concrets

– Des relations agence / annonceur à repenser