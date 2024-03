Le gâteau en carton, nouvelle folie culinaire sans gluten

Un trompe l’œil à la Cédric Grolet.

Lassée d’entendre que les aliments sans gluten avaient un goût de carton, la pâtisserie Wholegreen de Sydney s’est associée à l’agence The Hallway pour proposer une nouveauté dans le monde de la pâtisserie : le gâteau en carton. « Let the eat cardboard », en Français, « Laissez-les manger du carton » fait référence à la célèbre phrase de Marie-Antoinette, « S’ils n’ont pas de pain, qu’ils mangent de la brioche ! ». Ce dessert intriguant aux apparences trompeuses promet d’être un vrai régal pour les sceptiques du sans-gluten – ce gâteau est tout sauf un navet culinaire.

Fondée en 2014 par Cherie Lyden, la boulangerie Wholegreen est née lorsque Cherie et sa fille ont été diagnostiquées de la maladie cœliaque. Depuis, la mission de Wholegreen a été de prouver que les produits de boulangerie sans gluten peuvent être aussi savoureux que ceux qui en possèdent. Cherie Lyden a déclaré : « Si j’avais un dollar à chaque fois qu’on m’a dit que la nourriture sans gluten avait le goût de carton, je serais plus riche que la reine elle-même ! »

Le processus de conception du gâteau a été mené avec une grande précision. The Hallway a travaillé sans relâche pour développer une plaque de cuisson capable d’imiter les rainures du carton, permettant une production en série dans la pâtisserie.

Nous n’avons donc plus qu’à prier pour qu’une telle innovation traverse le globe jusqu’en France. Marie-Antoinette et nous-mêmes méritons bien cela.