La plateforme d’engagement client Braze s’essaie au gratuit

Entreprises et startups sont les bienvenues.

Braze est une martech cotée en bourse qui revendique le leadership du « customer engagement ». L’entreprise américaine vient de lancer deux offres gratuites permettant d’essayer ses solutions de marketing automation multicanal : Braze for Startups et Braze Free Trial.

La première offre est destinée aux startups financées par des fonds de capital-risque (il faut avoir un minimum d’ambition pour l’hypercroissance !), leur offrant quatre mois d’accès gratuit à la plateforme, tandis que la seconde propose à toute entreprise une période d’essai de 14 jours. Ces offres permettent aux marketers de tester les fonctionnalités de Braze, sans engagement financier, pour améliorer leur stratégie d’engagement client (push mobile, SMS, email, WhatsApp…)

Ces initiatives s’inscrivent dans une tendance croissante du marché où les éditeurs de solutions SaaS étendent leurs modèles freemium pour attirer de nouveaux utilisateurs. De nombreuses plateformes, comme HubSpot, offrent déjà des versions limitées de leurs outils gratuitement.

L’offre Braze for Startups se distingue par sa structure encadrée, permettant aux jeunes entreprises de bénéficier d’un support pour gérer jusqu’à deux millions d’utilisateurs actifs mensuels et 120 millions d’e-mails. Ce programme, conçu en partenariat avec le fonds d’investissement Left Lane Capital, vise à aider les startups à maximiser leur retour sur investissement dès les premiers mois, et ainsi faire croître de façon spectaculaire leur activité. Et si tout va bien, de passer à une offre standard de Braze, l’entreprise ne perdant pas le nord avec cette initiative. Pour y participer : écrivez à [email protected].

L’offre Braze Free Trial sera accessible à partir du 24 septembre.