L’homme idéal offre les fleurs et… le PQ

Hinge, l’app de rencontre faite pour être supprimée.

Qu’y a-t-il de plus romantique qu’un nouveau paquet de papier toilette ? Un rendez-vous galant dans un restaurant 3 étoiles ? Une nuit à observer les étoiles filantes en été ? Non, vraiment, le paquet de PQ l’emporte. Pourquoi ? Nous vivons dans le monde réel, et les fleurs sont tout autant appréciables que des denrées de première nécessité.

En tout cas, c’est bien ce que pense – et affirme ! – l’app de rencontres Hinge dans cette campagne audacieuse à la rédaction impeccable signée l’agence Birthday. Audacieuse, parce que la plateforme de la marque reste basée sur un objectif : vous permettre de supprimer l’application en vous aidant à trouver votre âme sœur. Quant à savoir si elle se trouve sur l’appli… il ne vous reste qu’à l’installer pour le savoir.

L’highlight de cette campagne reste tout de même la dualité de sa rédaction, qui associe humour et romantisme. Après tout, nos relations ne sont pas toutes dignes de comédies romantiques – et on ne souhaite pas que ce soit réellement le cas, n’est-ce pas ?

La campagne OOH est à retrouver à travers l’Europe, comme les films, qui seront diffusés à la TV en Allemagne, France, Espagne, Italie et les Pays-Bas.