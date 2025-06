Amazon ouvre les enchères privées sur Prime Video

Fini les prix fixes.

Début juin 2025, Amazon a introduit une nouvelle façon d’acheter de la publicité sur sa plateforme de streaming Prime Video, via les enchères privées. Jusqu’à présent, seuls certains annonceurs avec des budgets importants et des engagements préalables pouvaient accéder à ces espaces publicitaires. Désormais, grâce à cette nouveauté, un plus large panel d’annonceurs peut participer à l’achat de ces emplacements.

Cette nouvelle méthode repose sur un système de tarification dynamique, où le prix est fixé en temps réel selon la demande, contrastant avec le modèle traditionnel à coût fixe au CPM (coût pour mille impressions). Cette flexibilité permet aux annonceurs de réduire leurs coûts, parfois jusqu’à 20 % par rapport aux tarifs standards. En échange, les garanties de livraison ne sont plus totales, ce qui signifie que certaines campagnes peuvent ne pas atteindre leur plein volume d’impressions.

Amazon propose ces enchères privées uniquement sur le marché américain, via plusieurs plateformes DSP comme Google DV360, The Trade Desk ou Yahoo DSP, ouvrant ainsi la porte à l’utilisation d’outils tiers de ciblage et de mesure. Cette ouverture marque un tournant dans la stratégie publicitaire d’Amazon, qui cherche à rendre son inventaire plus accessible aux annonceurs avec des budgets plus modestes et à mieux répondre à la concurrence croissante sur le marché de la CTV.

Cette initiative illustre la montée en puissance des formats programmatiques dans la publicité TV connectée, un secteur jusque-là dominé par des modèles à prix fixes et de gré à gré. Reste à voir si les enchères privées deviendront un standard durable face à la pression baissière des CPM du marché programmatique.