Adobe Summit Paris 2025 : prenez rendez-vous avec le futur du marketing

IA et créativité à grande échelle le 1er octobre !

Article en partenariat avec Adobe

Pour le premier jour d’octobre, la Maison de la Chimie sera le théâtre de l’Adobe Summit Paris 2025. Cet événement gratuit et en français réunira plus de 800 décideurs et experts pour explorer les prochaines révolutions du marketing digital et de l’expérience client. L’IA générative et agentique, la personnalisation de masse ou encore la content supply chain seront au cœur des échanges.

La keynote d’ouverture donnera le ton avec des dirigeants d’Adobe – Sophie Yannicopoulos et Luc Dammann notamment. Aurélie Jean, scientifique computationnelle, autrice et entrepreneur, partagera également sa vision du futur. Cette plénière se terminera autour d’une discussion avec Gérald Grégoire, directeur général adjoint de Crédit Agricole.

Tout au long de la journée, de 9h à 17h, les participants pourront assister à des sessions thématiques autour du B2B, de l’orchestration des parcours clients, de la créativité augmentée et de l’expérience unifiée. Ces discussions seront complétées par le Community Pavilion, où il sera possible de découvrir les dernières solutions Adobe boostées à l’IA, de tester Adobe Express, ou encore de participer à des activations ludiques comme le Prompt Challenge Gen AI, l’Acrobat Escape Room ou encore le Real Marketing Magic de Coca-Cola.

Le Summit se veut aussi un lieu d’échanges privilégiés. Déjeuner networking, rencontres avec les experts Adobe et leurs partenaires, et cocktail de clôture offriront de nombreuses opportunités pour développer son réseau et partager de bonnes pratiques. Un condensé des temps forts du Adobe Summit Las Vegas, pensé pour le marché français, viendra enrichir cette édition.

Les journalistes de la Réclame seront présents pour couvrir cet événement et en restituer les principaux enseignements. Mais pour vivre cette expérience de l’intérieur, le mieux reste de s’y inscrire. Les places étant limitées, demandez dès maintenant votre invitation !