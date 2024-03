Les Français ont-ils confiance en l’intelligence artificielle ? 

L’IA à la loupe.

À l’ère de la transformation numérique, la confiance des citoyens dans le monde numérique est une donnée importante. L’Association de l’économie du numérique (Acsel) dévoile les résultats de la 11ème édition de son baromètre de confiance des Français dans le numérique.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 43% des Français affirment avoir confiance dans le numérique en 2023, soit un taux supérieur à la moyenne des huit dernières années. Cette confiance s’accroît même chez les seniors, avec une augmentation significative de 10 points en un an, passant de 37% à 47%. Cependant, une tendance inverse se dessine chez les 35-49 ans, une tranche d’âge pourtant familière avec les outils numériques, où la confiance semble s’effriter, tombant à 46% contre 53% en 2022.

L’intelligence artificielle générative apparaît comme un sujet controversé. Les Français expriment une certaine méfiance à l’égard des contenus créés par cette technologie, avec 42% d’entre eux déclarant ne pas lui faire confiance. Si l’utilisation de l’IA générative reste limitée, elle est plus répandue chez les moins de 35 ans, où 67% des 25-34 ans l’utilisent, comparé à seulement 26% chez les 34-50 ans.

L’introduction de l’IA générative suscite également des inquiétudes quant à la véracité des contenus sur les réseaux sociaux et dans les médias, avec respectivement 62% et 53% des répondants exprimant une méfiance importante. Cette défiance peut s’expliquer en partie par le fait que plus de la moitié des Français (55%) se sentent incapables de distinguer du contenu généré par une intelligence artificielle.

Face à cette situation, une demande de transparence émerge : une très large majorité des Français souhaitent que l’utilisation de l’IA dans la création de contenus visuels ou textuels soit systématiquement signalée. Si la confiance dans le numérique progresse, elle se doit d’être accompagnée d’une sensibilisation et d’une régulation.