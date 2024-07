Manu Macaron et Marine Le Peigne s’affrontent lors des législatives de 900.care

Je dissous donc ce soir... mon gel douche.

Les esclandres du monde politique ne vous auront sûrement pas échappé ces dernières semaines (voire années) et comme à l’accoutumée, certains profitent de cette opportunité pour y aller de leur parodie. Cette fois, c’est une marque qui s’est prêtée au jeu, 900.care, dans le but d’encourager le changement des habitudes de consommation.

Lancée le 27 juin sur les réseaux sociaux, cette campagne met en scène des personnalités telles que Manu Macaron, Marine Le Peigne, Mecronchon ou encore François Finlande lors d’un débat fictif pour les législatives. Réalisée en partenariat avec Moontajska Productions, cette initiative vise à attirer l’attention sur les produits d’hygiène solide de la marque… Et pour ce faire, elle se sert des caractéristiques et des memes les plus populaires des réseaux sociaux sur chaque personnalité.

L’exercice était périlleux, mais il semble plaire à en juger les commentaires qui juxtaposent la vidéo. Suffisant pour recruter de nouveaux clients pour les gels douche solubles de 900.care, disponibles par abonnement, représentant une solution écologique et économique made in France ? On vote pour.