Pride : un livre impossible à bannir lancé aux États-Unis

Quelle sera la réponse des censeurs ?

Alors que de plus en plus de livres LGBTQIA+ sont bannis des écoles et des bibliothèques américaines, l’agence new-yorkaise Terri & Sandy a décidé de répondre par la création pour le mois des fiertés (Pride Month). Elle signe The Unbannable Book, un ouvrage imprimé qui réunit les voix de plus de 200 personnalités issues de la communauté queer : créatif·ves, artistes, écrivain·es, activistes ou encore influenceur·ses.

Le projet a été conçu en collaboration avec A Kids Co., une maison d’édition inclusive spécialisée dans les livres pour enfants et adolescents. Chaque exemplaire du livre est généré aléatoirement à partir d’une base de textes, ce qui en fait une pièce unique. Le but : contourner la censure en créant un objet vivant, personnalisable et difficile à interdire.

Le livre est distribué gratuitement dans des bibliothèques, des centres communautaires, et disponible en ligne via un site dédié. Ce dernier permet de lire des extraits ou de commander son propre exemplaire imprimé.

Pour amplifier la portée du projet, Terri & Sandy a lancé une campagne sur les réseaux sociaux avec le hashtag #UnbannableVoices. Un film manifeste vient également appuyer l’initiative : il met en lumière les conséquences de la censure sur les jeunes LGBTQIA+ tout en célébrant la diversité des voix queer.