The Creatives’ Map : une carte pour réseauter… au bar

Attention à limiter les pintes, au risque d’oublier l’inoubliable.

Repérer les bons spots pour rencontrer des créatifs n’est plus une affaire de hasard. Deux étudiants en publicité, Victor Le Borgne (DA) et Francesco Barone (CR), ont lancé The Creatives’ Map : une carte Google collaborative qui recense les bars fréquentés par les créatifs des agences de pub, ville par ville.

À l’origine du projet, une observation simple : « le seul moment où les créas ont un peu de temps libre est lorsqu’ils sont en train de boire une bière ». Un constat formulé un soir à la terrasse d’un bar par les deux membres de cette team franco-italienne formée à Sup de Pub, l’ESP, puis à Miami Ad School Madrid. Dans le cadre de leur fin d’études, ils commencent à chercher leur premier job. Et rapidement, une évidence s’impose : « la recherche de stage / premier emploi dans le monde de la pub est assez compliquée, notamment car les créatifs ont rarement le temps de regarder des portfolios de juniors. »

Plutôt que d’attendre une réponse à leurs mails, Francesco et Victor décident de provoquer les rencontres en allant directement sur le terrain… ou plutôt, en terrasse. « Étant donné que toutes les agences de pub ont plus ou moins leur(s) bar(s) habituel(s), on s’est alors dit que cela pourrait être drôle de profiter de ce moment pour rencontrer du monde, et pourquoi pas trouver un job ?! » Résultat : plusieurs rendez-vous professionnels et même une offre de poste.

Le duo va plus loin en partageant ses bonnes adresses sur une carte accessible à tous. Baptisée The Creatives’ Map, elle recense les bars associés aux agences de pub dans plusieurs villes et pays. Hébergée sur Google Maps – « car c’est une application que (presque) tout le monde a déjà sur son téléphone et qui est gratuite » –, la carte est enrichie d’une landing page expliquant le projet, et permet à n’importe qui de proposer de nouveaux lieux via un formulaire.

Depuis la mise en ligne, des contributions affluent d’Allemagne, de Colombie, du Pérou, des Pays-Bas ou encore d’Équateur. L’objectif : « élargir le plus possible, pour qu’elle puisse être utile à tous les juniors à travers le monde. » Et si cela ne débouche pas sur une embauche ? « Dans le pire des cas, ils auront au moins profité d’un bar sympa accompagné d’une pinte (avec ou sans alcool, tout le monde est invité :) ). »

La carte se consulte ici :

https://fraandvic.framer.website/the-creatives-map

Et pour ceux qui auraient besoin d’un slogan pour se motiver à réseauter autour d’un verre, deux punchlines à retenir :

« Si vous voulez toquer aux portes d’une agence, peut-être devriez-vous commencer par celles du bar d’à côté. »

Ou encore : « Entrez dans la pub pendant que les créatifs sont dehors. »

À consommer avec modération… et respect : « L’idée est donc d’approcher les gens avec respect et gentillesse, sans les harceler. »