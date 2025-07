Substack devient une licorne et s’ouvre à la publicité

Avec une levée de 100 millions pour fêter cela.

Substack, la plateforme américaine de newsletters payantes, a récemment levé 100 millions de dollars lors d’un nouveau tour de financement mené par des investisseurs. Cette opération valorise la startup à 1,1 milliard de dollars, contre 650 millions en 2021. Fondée il y a près de huit ans, Substack s’est imposée comme un espace où les créateurs, écrivains ou journalistes, peuvent monétiser leur audience via des abonnements, la plateforme prélevant une commission de 10 % sur les revenus générés.

En 2022, Substack a lancé une application aux États-Unis qui enrichit l’expérience utilisateur avec des fonctionnalités sociales : échanges en direct, vidéos et un fil d’actualité nommé Notes. Cette évolution transforme Substack en un réseau social plus complet, élargissant son offre au-delà des newsletters.

Longtemps critique envers la publicité et les réseaux sociaux traditionnels, la plateforme a modifié son approche (et ils sont nombreux à avoir fait de même). Chris Best, CEO, et Hamish McKenzie, cofondateur, expliquent que Substack souhaite désormais intégrer la publicité pour accompagner sa croissance, tout en évitant de reproduire les modèles qui ont nui aux médias sociaux. « Le réseau grandit », souligne ainsi Hamish McKenzie, précisant qu’il s’agit d’« une reconnaissance des nouvelles possibilités » plutôt qu’un revirement complet.

Après une période difficile il y a deux ans, marquée par des licenciements et une levée de fonds avortée, Substack mise sur la complémentarité entre abonnements et publicité pour continuer à croître. L’objectif est à présent de se positionner à la croisée des chemins entre newsletters, réseau social et publicité, et de concurrencer non seulement des outils comme MailChimp, mais aussi des plateformes de contenu majeures telles que YouTube. Le défi consistera à réussir cette transformation tout en conservant la confiance de ses utilisateurs historiques, attachés à un modèle simple et direct.