Pure Leaf échange votre téléphone contre une vraie pause à New York

À 2 doigts de porter plainte !

Après avoir lancé en début d’année une campagne avec Lindsay Lohan dénonçant la hustle culture, Pure Leaf poursuit son plaidoyer pour les vraies pauses avec une activation inattendue à New York.

La marque de thé glacé a installé en plein cœur de Manhattan sa « Break Machine », un distributeur pas comme les autres. Pas de carte bancaire ni de monnaie acceptée : pour obtenir une bouteille de Pure Leaf, les passants devaient placer leur téléphone à l’intérieur de la machine… sans savoir que celle-ci alors le confisquer pendant 10 minutes.

Selon une étude commandée par la marque, 81 % des actifs affirment que les pauses font la différence, mais seuls 37 % en prennent une chaque jour. Pourtant, 76 % des personnes interrogées disent se sentir mieux après une pause, même brève.

Les temps forts de l’événement new-yorkais ont été relayés sur Instagram et TikTok, permettant à un public plus large de découvrir cette initiative et ses effets sur les participants. Et les internautes se sont évidemment amusés en commentaire. On peut retrouver ce genre de réponses au post de la marque :

« That’s crazyyy I would be so mad because I’d probably already be running late somewhere ».

« Imagine you’re actually in a rush or have an emergency. I think this crosses the line (despite the cute intention behind it) ».

Heureusement qu’il ne s’agit que d’une activation créative.