Achraf Hakimi, joueur de football professionnel pour le Paris Saint Germain, et homme du match PSG – Arsenal, prête son visage à la marque de sportswear Under Armour dans cette publicité qui a des airs de publicité pour parfum.

La musique de la pub Under Armour 2025 avec Achraf Hakimi est Non, je ne regrette rien, la version de Constantin Alaïmalaïs et Marguerite Dubois. La musique originale est d’Edith Piaf.

La pub Under Armour 2025 avec Achraf Hakimi

La musique de la pub d’Under Armour avec Achraf Hakimi

La musique originale de la pub d’Under Armour avec Achraf Hakimi