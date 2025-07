Musique de la pub The Gardener, le gin de Brad Pitt (2025)

En toute simplicité.

The Gardener dévoile une nouvelle campagne portée par la voix de Brad Pitt. Dans une vidéo tournée sur la Côte d’Azur, la marque installe un univers simple, calme et élégant. Pas de discours commercial appuyé, juste une balade sensorielle à travers la lumière, les paysages du sud et les gestes du quotidien. Une ambiance douce, presque silencieuse, comme pour mieux faire sentir ce que la marque appelle “l’art de vivre”. Une façon de raconter le produit sans le montrer de trop, en misant sur le ressenti plutôt que sur les mots.

Concrètement, The Gardener est le nouveau gin de Brad Pitt.

Et la musique de la pub The Gardener avec Brad Pitt est Rain Drops de Itai Argaman.

