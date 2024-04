Les raisons d’acheter une voiture ont changé.

Une nouvelle voiture peut vous servir à bien des choses : séduire, impressionner, ou encore tout simplement à vous déplacer. Oui, les priorités d’antan ne sont plus celles qui nous préoccupent de nos jours : à l’achat d’une voiture, nous nous intéressons d’abord à sa consommation d’essence, à son empreinte écologique ou encore son niveau Crit’Air. Le style, bien qu’important, n’est plus la motivation principale ; et ça, Renault semble l’avoir bien compris, même si cela ne l’empêche pas de créer des voitures au design élégant.

La musique de la pub Renault – Push it to the limit est Push it to the Limit, de Paul Engemann (tirée du film culte Scarface).

La pub Renault Captur hybride 2024

La musique de la pub Renault Captur hybride 2024