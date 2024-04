Musique de la pub Norauto 2024

Tout est grand dans le monde des petits.

Prendre des bonnes habitudes automobiles, c’est essentiel pour éviter les accidents et les soucis techniques. Et lorsque nous apprenons à conduire, ce sont généralement les mauvaises manies de nos parents qui deviennent les nôtres : c’est l’apprentissage par exposition. Nauroto, engagé pour les automobilistes de demain, met en avant les bonnes conduites à avoir dans cette campagne, tant pour vous que votre progéniture.

La musique de la pub “Des gestes pour demain” de Norauto 2024 est une reprise de I Can See Clearly Now, de Jimmy Cliff.

