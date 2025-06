Musique de la pub KFC Double Tacos 2025

Baby One More Time.

KFC relance en édition limitée son Double Tacos à partir du 18 juin, dans le cadre de sa plateforme de communication autour de la street food. Cette campagne, pensée par l’agence Havas Paris, s’inscrit dans une stratégie de valorisation produit à travers un univers visuel identifiable, coloré et volontairement décalé. Le film réalisé par Cloé Bailly prolonge la série de créations précédentes en adoptant une mise en scène pop et référencée, destinée à capter l’attention d’un public jeune et connecté. Le dispositif média est large, combinant affichage, TV, digital et réseaux sociaux, avec pour objectif de maximiser la visibilité du produit sur une durée limitée, du 18 juin au 8 juillet.

La musique de la pub KFC Double Tacos est une reprise version mariachi de Baby One More Time de Britney Spears.

