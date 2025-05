Assurez vos vies.

Dans cette nouvelle campagne, Generali se place comme un compagnon de tous les jours, qui vous accompagnera lors de toutes vos aventures. Une naissance, un changement de carrière, un mariage ? Vous savez maintenant qui sera à vos côtés tout du long.

La musique de la pub Generali – Ici et maintenant est Right Here, Right Now de Fatboy Slim.

