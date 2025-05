Ici et maintenant.

Generali dévoile une nouvelle plateforme de marque mondiale accompagnée d’une campagne publicitaire intitulée « Here. Now. » pour l’international. Cette initiative incarne la volonté du Groupe d’être un partenaire de confiance au quotidien, en valorisant l’implication de ses 165 000 conseillers auprès de 71 millions de clients. Déclinée localement grâce à l’intelligence artificielle et à la data, la campagne s’adapte aux langues, canaux et spécificités des différents marchés tout en conservant sa cohérence créative. Dans un monde marqué par l’incertitude, Generali choisit de s’inscrire dans l’instant présent pour réaffirmer son engagement en matière de prévention, de protection et d’assistance. Signée par l’agence VML, la campagne prend le contrepied des codes traditionnels de l’assurance en misant sur l’authenticité et l’émotion. Diffusée dans 14 pays, elle est visible en France depuis mi-avril via un large dispositif TV, cinéma, affichage et digital.

La musique de la pub Generali 2025 est Right here, right now de Fat Boy Slim.

La pub Generali 2025

La musique de la pub Generali 2025