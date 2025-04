Musique de la pub de Botanic 2025

Une bonne raison de se rapprocher de la nature.

Dans ce film de Botanic, la marque explore notre relation avec la nature, et comment celle-ci influe aussi sur notre relation aux autres. Jardiner ensemble devient ici un acte de transmission, de partage et d’apprentissage entre génération, de quoi renouer des liens parfois affaiblis.

La musique de la pub Botanic – jardin de famille est The love we saw, composée par Arnaud Astruc, Benjamin Fournier-Bidoz et Nicolas Duperron, interprétée par Djenelva Cesarion et éditée par Chut on vous écoute.

La pub de Botanic 2025