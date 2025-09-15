Cette rue commerçante invente la fidélisation sans carte

Par Iris M. le 15/09/2025

Temps de lecture : 2 min

Apologie du ticket de caisse.

À Auckland, la Karangahape Road — plus connue sous le nom de K Road — propose une vision inédite de la fidélité. Ici, pas de points à cumuler ni d’application à scanner : une vingtaine de commerces indépendants transforment les tickets de caisse en véritable monnaie locale. Chaque reçu peut être échangé contre des récompenses allant d’un repas à un tatouage.

Cette campagne, baptisée « Loyalty is Currency », est orchestrée par l’agence créative Motion Sickness en collaboration avec les commerçants du quartier. L’objectif : soutenir les indépendants en valorisant leurs clients et en renforçant les liens entre enseignes. Un achat chez un disquaire peut ainsi ouvrir droit à une récompense dans un café voisin. La fidélité prend ici la forme d’un réseau, plus que d’une transaction.

Pour donner corps à cette idée, un pop-up store a ouvert ses portes. Conçu comme un bureau de change de la fidélité, il permet aux habitants et visiteurs d’échanger directement leurs reçus contre une sélection de lots proposés par les enseignes participantes.

Le choix de K Road n’a rien d’un hasard. Rue emblématique d’Auckland, elle est connue pour sa culture alternative et son esprit communautaire. Ce terrain singulier avait déjà accueilli une première version de l’opération en 2022. Son retour en 2025, élargi à davantage de commerces, confirme l’attrait d’une mécanique qui marie humour et solidarité locale.

Reste une question : ce type de « monnaie de fidélité » pourrait-il inspirer d’autres quartiers ailleurs dans le monde, au-delà de la seule K Road ?

