Ce déodorant se prend pour un parfum de luxe 

L’hygiène personnelle prend un nouveau tournant.

La startup Rollr, accompagnée par l’agence Mother Design, tente de révolutionner le marché des déodorants avec une approche luxe et un branding audacieux. Alors que le secteur des soins personnels évolue vers des produits plus sophistiqués, Rollr s’impose avec une proposition inattendue : un déodorant en stick inspiré des codes du luxe.

Développée entre New York et Londres, la marque ambitionne de faire de ce produit du quotidien un véritable accessoire de style. Son design minimaliste et ergonomique, rappelant le flacon d’un parfum haut de gamme, tranche avec les références habituelles du segment.

Pour accompagner ce positionnement premium, Rollr a fait appel à Mother Design. La filiale du célèbre réseau créatif Mother a imaginé une identité visuelle à la fois élégante et disruptive, avec des packagings sobres, des typographies modernes et une palette de couleurs sophistiquée. Exit les déodorants genrés aux codes classiques (et plastiques) : Rollr s’inscrit dans une dynamique inclusive et universelle.

La communication de Rollr met en avant une expérience olfactive et sensorielle, revendiquant des compositions aux notes complexes qui n’ont rien à envier aux grandes maisons de parfumerie. Loin des slogans fonctionnels – anti-transpirant 72h ! – la marque joue sur une approche émotionnelle.