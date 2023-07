Paul Kalkbrenner repousse les limites de la réalité dans un clip déroutant signé Mother

Tiens, il est bizarre lui. Ah, lui aussi. Qu'est-ce qui n'est plus bizarre ?

Comment annoncer en beauté le retour d’un artiste certifié disque d’or après deux ans sans nouvelles? A priori, il est possible de le faire en en faisant le premier projet d’une agence de communication. Et pas n’importe laquelle : l’agence Mother Berlin, lancée 2022, membre de la “famille” Mother.

Cet article est pour vous, fans de techno. Non, vous ne rêvez pas, c’est bien Paul Kalkbrenner qui vous propose aujourd’hui un nouveau morceau après deux années silencieuses. Dans un clip qui au mieux fait réfléchir, au pire vous laisse perplexe, le DJ et producteur allemand met en scène différentes situations de la vie quotidienne, devenant de plus en plus étranges au fur et à mesure que des éléments perturbateurs y sont dévoilés.

Ce clip, produit par BWGTBLD, utilise la 3D finement, utilisant d’abord les corps et mouvements de vrais acteurs avant de les transformer en avatars, nous poussant à remarquer que quelques chose ne tourne pas rond assez rapidement. Stefan Wittemann, directeur de création de Mother Berlin, explique à ce sujet :

“Nos vies sont dominées par les algorithmes et les images générées par les IA deviennent de plus en plus indistinguables de la réalité. Notre concept est ancré dans une observation de la société. Nous avons voulu créer une version altérée de la réalité – une vie de tous les jours manifestement imitée qui montre les schémas mondains et absurdes de nos comportements sociaux.”

Quand l’inquiétante étrangeté rencontre les effets spéciaux d’aujourd’hui et la techno berlinoise, cela donne ça. Schwer !