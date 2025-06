Déconnexion : la Loire dévoile une banane anti téléphone

La Loire altitude !

Depuis deux ans, Loire Tourisme développe la « Loire Altitude« , un concept destiné à affirmer l’identité du territoire à travers son relief, pour offrir une vraie singularité touristique. En 2025, cette stratégie prend une nouvelle dimension avec une campagne décalée, drôle et engagée, centrée sur un enjeu de société bien réel : notre dépendance aux écrans, peu importe leur taille.

Dans un monde où 1 personne sur 4 passe plus de 5 heures par jour sur son téléphone, même les vacances n’échappent plus aux notifications. Les comportements ultra-connectés s’invitent jusque sur les sentiers de randonnée. Difficile de se ressourcer quand la 5G vous suit à la trace. Loire Tourisme a donc fait de la déconnexion numérique un axe fort de sa communication cette année. L’idée : proposer une alternative aux écrans, pour renouer avec l’essentiel.

Objet emblématique de la campagne, le OFF-BAG est à la fois absurde et malin. Il s’agit d’un sac banane à porter autour du cou, conçu pour empêcher les vacanciers de baisser les yeux vers leur smartphone. Mais au-delà du clin d’œil humoristique, le message est clair : il fautlever la tête pour profiter du paysage. Fabriqué dans la Loire par Natur’Onde et Linder, le OFF-BAG est doublé d’un tissu anti-ondes qui limite l’exposition aux champs électromagnétiques. Un objet engagé et local, vendu 89 euros, qui peut aussi se porter en bandoulière – car tout de même, il faut rester un peu stylé.

Pour aller plus loin que le simple message, Loire Tourisme a lancé les RANDOS OFF-TEL. Le principe est simple : les randonneurs confient leur téléphone dans un espace sécurisé au départ du parcours, pour mieux se reconnecter à la nature pendant quelques heures. Trois premières randonnées ont été organisées fin mai dans le Pilat, les Gorges de la Loire et le Roannais. Une expérience volontairement déconnectée, pour respirer loin de l’étau digital.

Autre activation phare de l’été : « Séjours déconnectés – Séjours remboursés ». Les vacanciers qui prouvent, capture d’écran à l’appui, qu’ils ont diminué leur temps passé sur leur téléphone pendant leur séjour dans la Loire, pourront participer à un tirage au sort pour se faire rembourser leur hébergement (jusqu’à 500 euros). Une incitation ludique et concrète à lâcher prise.

Avec un budget stable de 195 000 euros, Loire Tourisme déploie une stratégie média à 360° :

– Un spot publicitaire autour du OFF-BAG diffusé sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, TikTok) et dans 160 salles de cinéma à Paris et Lyon.

– Une présence forte à Paris avec l’habillage du hall de la Gare de Lyon du 19 au 25 mai, et une opération de street marketing le 20 mai.

– Une campagne d’influence incarnée par quatre créateurs de contenu, dont Colin, ancien candidat de Koh-Lanta, venus vivre l’expérience dans la Loire et relayer leurs séjours à leur communauté.