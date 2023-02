Voici le clip le plus satisfaisant de la vie d’une salariée

Si le quiet quitting était un rêve.

La solution d’aide à la création d’entreprises ZenBusiness bouscule l’esprit de révolte des employés frustrés dans sa nouvelle campagne de marque “Possédez ce qui vous appartient”, conçue par l’agence Joan Creative et réalisée par Bradley & Pablo.

Imaginez… Un lundi matin de plus, dans un bureau grisâtre, face à votre photocopieuse défectueuse. Le sentiment d’être à la limite du burn-out. Sauf que ce jour-là, à la vue d’un collègue sans vie, un éclair de génie apparaît. Telle une bourrasque indocile, vous décidez alors d’en finir brutalement avec cette routine d’entreprise harassante. À partir de maintenant, vous serez votre propre patron.

Vous aurez sans doute en mémoire, ou pas, la Grande Démission (le fameux “Big Quit”) qui toucha les États-Unis en 2021 après une année pandémique. Une dizaine de millions d’Américains, insatisfaits de leur travail ou de leur salaire, avaient alors quitté leur emploi et secoué sévèrement le marché du travail. Et bien mélangez cela avec un soupçon de Wesley dans Wanted et de Tyler dans Fight Club et vous obtenez ce spot d’1 minute rythmé par le titre séditieux Seize the Power du groupe Yonaka. Une manière plutôt rock de promouvoir ZenBusiness, la plateforme digitale fondée en 2017, qui permet aux nouveaux entrepreneurs de créer, gérer et développer leurs micro-entreprises… en toute liberté.