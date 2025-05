Des “lèvres” qui font parler d’elles

Une campagne culottée.

L’agence JOAN Berlin signe une nouvelle campagne OOH aussi surprenante qu’audacieuse pour Bidetlity, une marque spécialisée dans l’hygiène intime. Baptisée “So Clean You Can Kiss It”, cette opération lancée le 17 mai 2025 en Allemagne, mêle affichage sauvage et sur camion dans les rues de Berlin et Hambourg, ainsi qu’une diffusion sur Instagram et TikTok. Elle mise sur l’ambiguïté visuelle pour faire passer un message d’hygiène intime, sans jamais nommer les choses directement.

Au centre de la campagne : une image de lèvres pulpeuses, suggestives, qui semble évoquer au premier regard une publicité pour un produit cosmétique. Mais une fois le nom de la marque révélé, la mécanique visuelle prend tout son sens. Il ne s’agit pas d’un produit pour les lèvres, mais bien d’hygiène intime, avec un jeu visuel parfaitement assumé.

La campagne joue sur ce double sens : d’abord attirer l’attention en suscitant la curiosité, puis surprendre avec la révélation. Une approche particulièrement adaptée à un secteur où il est difficile de capter l’intérêt, et où les sujets restent souvent tabous. JOAN Berlin choisit ici un ton décalé mais soigné, évitant soigneusement toute vulgarité. Une audace contrôlée qui pourrait bien trouver écho bien au-delà de l’Allemagne.

Bidetlity est une marque spécialisée dans l’hygiène intime, connue pour ses abattants WC équipés de jets nettoyants, à la manière des bidets japonais. Ces produits visent à moderniser et simplifier les gestes d’hygiène, avec un design épuré et des fonctionnalités pensées pour le confort. Sur le marché français, Boku propose une offre similaire, et un positionnement qui mise sur l’humour en plus du bien-être intime. Les deux marques cherchent à démocratiser l’usage du bidet en Europe, un objet encore peu répandu mais en pleine redécouverte.