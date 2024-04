Découvrez le premier événement digital marketing IA en France

L’évènement change de nom, mais pas d’ambition.

Les IA sont maintenant des outils répandus dans le monde du travail, et l’expérience nous a appris à nous en servir. Pourtant, il est possible que vous ne vous serviez pas de toute l’étendue des capacités des intelligences artificielles. Peut-être passez-vous à côté de fonctionnalités qui pourraient vous aider à faire grandir votre entreprise et mieux remplir vos objectifs.

C’est là que l’évènement Intelligence Marketing Day entre en jeu pour sa 7ᵉ édition. Anciennement intitulée Inbound Marketing France, cette rencontre entre professionnels des directions marketing, commerciales ou chefs d’entreprises permet à chacun de ses 900 participants de ressortir grandis de leurs interactions, en leur permettant de déchiffrer certains des secrets que les AI nous réservent encore.

Organisé le 18 juin 2024 par les passionnés de l’agence Winbound (MV Group), cet évènement promet un emploi du temps efficace, visant à répondre à toutes vos questions… même à celles que vous ne vous posez pas encore. Ce sont 45 speakers de renommée internationale qui vous accompagneront dans cet évènement, le 18 juin 2024 à Rennes. Une occasion en or d’échapper à la chaleur de Paris !

D’autres speakers de renommée seront présents pour parler des nouvelles tendances du digital en France, mais aussi de marketing durable, intelligence artificielle, neurosciences, Data, Social Media, Marketing Automation, Marketing d’influence, etc.

– Pierre Volle, professeur à l’Université Paris Dauphine, auteur de « Marketing (plus) durable”

– Marc Van Rymenant, expert en design comportemental, auteur de “Homo-sapiens, 300 000 ans d’expérience client”

– Sihem Dekhili, professeure en marketing, directrice de recherche ESSCA/BETA-CNRS

– Frédéric Cavazza, directeur général et co-fondateur de SYSK

Plus d’informations sont disponibles sur le site de l’évènement.

