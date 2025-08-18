Cette IA rajoute n’importe quel produit dans vos vidéos 

Par Iris M. le 18/08/2025

Temps de lecture : 1 min

Le placement produit à portée de prompt.

Higgsfield veut inaugurer une nouvelle ère du placement produit avec sa fonctionnalité Product-to-Video intégrée dans l’outil Draw-to-Video. Plus besoin de rédiger des prompts sophistiqués : il suffit de déposer un produit dans la scène de votre choix, de tracer quelques indications visuelles, et l’IA génère une séquence au rendu cinématographique.

L’outil permet une insertion directe d’objets au sein d’une animation. Placer un verre dans une main, changer une tenue ou juxtaposer plusieurs éléments dans une même scène devient accessible à tous, sans recours au texte.

L’utilisation se veut intuitive : importer une image ou générer un personnage, ajouter un produit à l’aide d’une simple icône, ajuster sa taille, puis indiquer l’action par une flèche ou un mot-clé. L’IA se charge du reste.

Dans le monde du marketing, une telle innovation promet de faciliter la création de nouvelles campagnes – ou du moins de storyboards ultraréalistes en amont d’un tournage – à condition de savoir exploiter l’outil avec pertinence. Cette approche dépasse le simple text-to-video, ou même l’image-to-video, dont les limites se font parfois sentir. 

Reste à voir comment une telle technologie à l’accès aussi aisé va changer – ou non – la nature des placements produits à l’avenir. Mirriad propose déjà de telles solutions aux annonceurs depuis plusieurs années.

