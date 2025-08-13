Un smoothie ketchup signé Heinz

Par Iris M. le 13/08/2025

Temps de lecture : 2 min

Le king des sauces s’allie au Smoothie King.

Heinz et Smoothie King officialisent une collaboration singulière : le « Tomato Ketchup Smoothie », le tout premier smoothie à base de ketchup. Il marie sorbet d’açaï, jus de pomme, fraises, framboises et le ketchup Heinz, pour offrir une boisson à la fois fruitée, légèrement sucrée et relevée d’une note acidulée typique du condiment. Un positionnement délibérément provocant, inspiré du débat parfois viral « si la tomate est un fruit, alors le ketchup est-il un smoothie ?»

La boisson a fait son apparition le 6 août 2025 en édition limitée — jusqu’à épuisement des stocks — et dans cinq marchés américains : Atlanta, Chicago, Denver, Miami, ainsi que le Grand New York et le nord du New Jersey. Vendue 5,70 $ (4,87 euros) en format 20 oz (59 cl), elle cible les consommateurs en quête d’originalité et d’expérimentation gustative.

Sur le plan de la qualité, Heinz insiste sur son engagement : sept « tomato masters » s’assurent que chaque tomate soit parfaitement mûre avant d’être transformée en ketchup, composé de sept ingrédients, sans arômes, colorants, édulcorants ni conservateurs artificiels. De son côté, Smoothie King rappelle son exigence « Clean Blends », qui exclut plus de 75 ingrédients jugés indésirables. Ne reste qu’à espérer que le goût soit au rendez-vous.

En tout cas, Internet n’aura pas tardé à s’en emparer. Cette vidéo d’employée de Smoothie King totalise déjà plus de 1,2 million de vues :

@hannahalexiaa

Come try the @smoothieking @heinz new Ketchupp Smoothie starting August 6th!😋😋😋 #smoothie #smoothieking #heinz #ketchup #CapCut

♬ papas freezeria sounds – vibemus1c

Tags

Catégories

Crédits

  • Annonceur 1 : Heinz
  • Annonceur 2 : Smoothie King
  • Diffusion : Août 2025
  • Pays : Global

