Harry Styles lance une gamme de sextoys avec sa marque Pleasing

L’offre s’élargit.

Depuis 2021, Harry Styles développe Pleasing, une marque lifestyle connue pour ses produits unisexes tels que vernis à ongles, parfums et soins pour la peau. Le 26 juillet 2025, la marque a annoncé une nouvelle étape dans son évolution avec le lancement de Pleasing Yourself, une gamme de produits dédiés au bien-être sexuel. Cette campagne est accompagnée d’un pop-up store temporaire installé à New York, ouvert aux personnes majeures jusqu’au 27 juillet.

Le produit phare de cette nouvelle collection est un vibromasseur, vendu à 70 dollars, conçu en collaboration avec Zoë Ligon, éducatrice sexuelle et autrice reconnue (déjà en rupture de stock).

Cette diversification marque un virage stratégique pour Pleasing, qui souhaite s’imposer dans le secteur en pleine croissance du sexual wellness. En s’appuyant sur la notoriété de Harry Styles et son image moderne et inclusive, la marque revendique un positionnement décomplexé et progressiste.

Depuis ses débuts, Pleasing cherche à associer esthétique soignée et messages inclusifs, en ciblant une clientèle diverse. Ce nouveau chapitre illustre cette ambition, intégrant la sexualité dans un univers lifestyle sans tabous, ni stigmatisation. L’ouverture d’un pop-up à New York renforce cette dynamique, en proposant un espace d’expérience directe, valorisant la proximité et la découverte.

En parallèle, la marque poursuit ses collaborations avec des associations comme Planned Parenthood Federation of America, notamment pour le développement de préservatifs en édition limitée. Cette alliance illustre l’engagement de Pleasing sur des questions de santé sexuelle et d’éducation, au-delà du simple aspect commercial.

Avec Pleasing Yourself, Harry Styles et sa marque placent le plaisir personnel au cœur de leur communication, marquant une étape supplémentaire dans la construction d’un univers global alliant mode, beauté et bien-être intime.