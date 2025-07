Aroma-Zone prend la parole sur YouTube pour déconstruire les idées reçues sur le bien-être.

Des clichés remis en question.

Aroma-Zone, en collaboration avec Dire Agency, lance une nouvelle campagne sur YouTube baptisée CTRL-Z. Ce programme, dont le premier épisode a été diffusé le 18 juin 2025, propose de déconstruire les idées reçues autour du soin de soi et du bien-être. Pensé comme une série de tables rondes filmées, ce format propose un regard plus nuancé sur les messages relayés sur les réseaux sociaux, en s’appuyant sur des témoignages et des analyses d’experts.

À la tête de ce projet Mamadou Dembélé, fondateur de The Impact Story, qui anime chaque épisode en présence de deux personnalités et d’un expert. Le premier épisode, intitulé « S’entraîner pour soi, l’équilibre avant la performance », réunit la danseuse Inès Vandamme, la sportive Marine Leleu et le kinésithérapeute Grégoire Gibault. Leur discussion met en lumière les limites d’une approche uniquement axée sur la performance, en réaffirmant la valeur du plaisir.

La démarche s’inscrit dans la volonté d’Aroma-Zone de proposer un contenu pédagogique, sans posture moralisatrice, sur des sujets fortement médiatisés. CTRL-Z offre un regard réfléchi face aux contenus viraux, en privilégiant la nuance plutôt que les simplifications.

Quatre épisodes sont prévus, abordant les thématiques de la longévité, de la parentalité ou de la santé mentale. Une manière pour la marque de prolonger son engagement en matière de soin, en s’emparant des outils de communication actuels pour diffuser une parole plus responsable.