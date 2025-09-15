Textiles : l’affichage environnemental, nouvel atout de confiance.

Après avoir longtemps vécu de tendances et d’images léchées, l’industrie de la mode se retrouve aujourd’hui sommée de s’afficher en chiffres. Critiquée pour sa surproduction et son empreinte carbone, la filière textile française voit arriver un outil inédit : le décret publié début septembre par le gouvernement rend possible sa mise en place à partir du 1er octobre 2025.

Encore facultatif dans un premier temps, ce dispositif permet de mesurer et de rendre public le « coût environnemental » d’un vêtement, sur l’ensemble de son cycle de vie : émissions de CO₂, consommation d’eau, relargage de microfibres, durabilité.

Un peu comme le Nutri-Score pour l’alimentation, cet indicateur vise à donner aux consommateurs un outil simple pour comparer deux produits. Mais son intérêt dépasse largement la seule information. Pour les marques qui choisissent de l’utiliser dès maintenant, il peut devenir un véritable levier de différenciation et de confiance.

Parmi les acteurs déjà engagés, Clear Fashion joue un rôle clé : l’entreprise à mission a participé aux travaux depuis 2020, recommande la transparence, propose le Fashion Score (note sur 100), et souligne que, avec l’affichage officiel, les marques qui publient leurs propres scores maîtriseront mieux leur message. Clear Fashion insiste sur la nécessité que le dispositif soit non seulement visible, mais compréhensible et exploitable pour tous.

Cette avancée permet aux marques pionnières – 1083, FAGUO, Petit Bateau, Cyrillus, Picture Organic Clothing – de renforcer leur discours RSE, de donner de la crédibilité à leurs engagements, dans un secteur où des accusations de greenwashing rejaillissent facilement. L’affichage environnemental devient un nouvel élément stratégique de communication : affichages produit, packaging, storytelling, tous vont devoir s’aligner.

Le défi reste de taille : si l’indice n’est pas lisible ou semble technocratique, il risque de ne pas toucher le public. Une pédagogie claire sera essentielle, comme avec le Nutri-score. Mais pour celles qui y verront une occasion de montrer leur sérieux, ce coup d’éclat pourrait bien devenir un critère de choix central pour les consommateurs.

Avec ce décret, la France fait entrer la mode dans une ère de chiffres et de comparaisons. Les marques volontaires n’y verront pas qu’une contrainte, mais l’occasion de prouver qu’elles cousent leur crédibilité au fil de la transparence.