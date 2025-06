Mcdonald’s adapte ses affiches au trafic routier en temps réel

Chrono en main.

DDB Aotearoa accompagne McDonald’s Nouvelle-Zélande dans le lancement d’une campagne d’affichage dynamique baptisée Yum Only Takes a Moment. Depuis la semaine dernière, des panneaux publicitaires interactifs s’animent dans les principales villes métropolitaines du pays grâce à la technologie live-updating de LUMO. Cette campagne out of home exploite les données en temps réel issues de Google Maps et de l’API Drive Thru de McDonald’s pour afficher le temps de trajet ainsi que l’attente au Drive le plus proche, ciblant les automobilistes.

Le dispositif vise à encourager les conducteurs pressés à s’arrêter rapidement chez Macca’s, surnom local de McDonald’s, en montrant que « ça ne prend qu’un moment pour se régaler ». Leigh Benvie, responsable de la marque et des médias chez Macca’s, souligne que cette campagne sert à « égayer le trajet des clients tout en utilisant une technologie intelligente pour calculer en temps réel le trafic et les données Drive Thru, incitant ainsi les automobilistes affamés à casser la monotonie de leur déplacement quotidien ».

Rory McKecknie, directeur créatif exécutif chez DDB Aotearoa, précise l’originalité de cette campagne purement out of home : « Nous avons choisi une approche basée sur les données plutôt que sur des images réelles. Chaque panneau vise à susciter ce sentiment magique qui vient quand on décide de faire un arrêt chez Macca’s, rendant le trajet un peu plus lumineux et nettement plus savoureux pour si peu de temps ». Un projet qui montre comment la créativité et la technologie peuvent s’associer pour devenir un affichage réussi.