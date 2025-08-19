Cet ami qui vous aime sans jamais vous écrire

Par Iris M. le 19/08/2025

Temps de lecture : 1 min

Pour une fois que l’IA génère de l’émotion.

Pour la Journée de l’amitié, Mon Ami — une marque argentine d’aliments «healthy» pour chiens — s’est appuyée sur les outils d’intelligence artificielle afin de créer une campagne empreinte d’humour et d’émotion : Feliz día del AMI.

Réalisée par l’agence DAVID Buenos Aires en collaboration avec Gear Seven, cette opération se compose de plusieurs spots dans lesquels des chiens, singeant des attitudes humaines, envoient des messages vocaux à leurs propriétaires, comme s’ils entamaient une conversation amicale. La clé du message, explicite dans la conclusion de la campagne, est formulée ainsi : « Happy day to the only friend who will never send you a message, but who is always there. »

L’idée à l’origine du concept produit grâce à l’IA générative est simple : tous les amis partagent des messages pour célébrer leur amitié — sauf un : le chien, cette présence constante qui n’a pas besoin d’écrire pour manifester son affection. Et qui ne sait pas le faire, surtout. 

Crédits

  • Annonceur : Mon Ami
  • Agence : DAVID Buenos Aires
  • Diffusion : Août 2025
  • Pays : Global

