La sécurité routière s’affiche directement sur les passages piétons

Lisez avant de traverser.

La municipalité de Tuzla dans la métropole d’Istanbul, a transformé un passage piéton en un outil de prévention singulier. Baptisée The accident chart, la campagne met en avant dix années de données sur les accidents sur les passages piétons. L’initiative a été réalisée avec l’agence Concept et s’inscrit dans la logique de sensibilisation à la sécurité routière, via un dispositif OOH installé directement sur la chaussée.

Chaque ligne du passage piéton a été repensée comme une infographie vivante. Un principe simple, mais percutant : en fusionnant données et création, un passage piéton ordinaire devient un rappel tangible des dangers de celui-ci et un appel à la prudence. Le message se lit au sol, là même où conducteurs et piétons prennent leurs décisions.

La force de cette campagne réside dans sa capacité à interpeller. Les chiffres, habituellement abstraits, prennent ici une forme concrète et immédiate. Chaque ligne, chaque espace du passage piéton matérialise un accident réel, confrontant les conducteurs et les piétons à la gravité des incidents au moment même où ils doivent faire preuve de prudence.

On soulignera cependant que la campagne est avant tout compréhensible et perceptible par les piétons, alors que les conducteurs automobiles représentent les principaux dangers dans ce type de situation.