La sécurité routière s’affiche directement sur les passages piétons

Par Myléna T. le 30/09/2025

Temps de lecture : 1 min

Lisez avant de traverser.

La municipalité de Tuzla dans la métropole d’Istanbul, a transformé un passage piéton en un outil de prévention singulier. Baptisée The accident chart, la campagne met en avant dix années de données sur les accidents sur les passages piétons. L’initiative a été réalisée avec l’agence Concept et s’inscrit dans la logique de sensibilisation à la sécurité routière, via un dispositif OOH installé directement sur la chaussée.

Chaque ligne du passage piéton a été repensée comme une infographie vivante. Un principe simple, mais percutant : en fusionnant données et création, un passage piéton ordinaire devient un rappel tangible des dangers de celui-ci et un appel à la prudence. Le message se lit au sol, là même où conducteurs et piétons prennent leurs décisions.

La force de cette campagne réside dans sa capacité à interpeller. Les chiffres, habituellement abstraits, prennent ici une forme concrète et immédiate. Chaque ligne, chaque espace du passage piéton matérialise un accident réel, confrontant les conducteurs et les piétons à la gravité des incidents au moment même où ils doivent faire preuve de prudence.

On soulignera cependant que la campagne est avant tout compréhensible et perceptible par les piétons, alors que les conducteurs automobiles représentent les principaux dangers dans ce type de situation.

Tags

Catégories

Crédits

  • Agence : Concept
  • Annonceur : Municipalité de Tuzla
  • Pays : Turquie
  • Diffusion : Septembre 2025

News Scan Book

L'agence de la semaine

Agence : T&P France

Scan booksponsorisé

L’authenticité, nouvelle boussole des marques à l’ère du chaos

L’authenticité, nouvelle boussole des marques à l’ère du chaos

Agence : 87seconds

Scan Booksponsorisé

Voies Navigables de France relève tous les possibles du fluvial

Voies Navigables de France relève tous les possibles du fluvial

Agence : Babel

Scan Booksponsorisé

Just Happiness lance sa méthode exclusive : la Happiness Therapy

Just Happiness lance sa méthode exclusive : la Happiness Therapy

Agence : Just Happiness

Scan Booksponsorisé

1

Le Top 5 Scan Book de l’été

La SPA lance #StopAbandon - Notchup

Scan booksponsorisé

2

Le Top 5 Scan Book de l’été

MAKE IT ICONIC - Choose France - Babel

Scan booksponsorisé

3

Le Top 5 Scan Book de l’été

Qui est le drogué ? Fédération Addiction joue avec les préjugés - Orès Collective

Scan booksponsorisé

4

Le Top 5 Scan Book de l’été

Savéol et les 30 ans de la tomate cerise - L3S GR*S MOT$

Scan booksponsorisé

5

Le Top 5 Scan Book de l’été

Activation Sirop Sport Citror - Be Brandon

Scan booksponsorisé

Précédent Suivant