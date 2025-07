Cash Converters se réinvente pour dépoussiérer la seconde main

Acheter les yeux fermés, vraiment.

Cash Converters, pionnier de la seconde main, a lancé une nouvelle campagne 360 imaginée par Chapitre4 et produit par Talent is an Art depuis le 7 juillet dernier. Déployée en France en CTV digital, à la radio et en print, cette prise de parole marque un tournant stratégique pour l’enseigne, récemment reprise par le groupe Pure Ventures dirigé par Ahmed Chaieb. La campagne, intitulée « Rien de neuf. Tout du neuf », entend bousculer les a priori sur l’occasion en soulignant la qualité de service et l’expérience client renouvelée.

En s’appuyant sur des scènes de vie volontairement décalées, la campagne entend dépoussiérer l’image de la seconde main. Une acheteuse qui ferme les yeux en caisse, des affiches ironiques sur la garantie ou le paiement en plusieurs fois : le ton se veut à la fois moderne et rassurant. Avec cette opération, Cash Converters ne cherche pas seulement à attirer une nouvelle clientèle, mais à réinstaller la confiance autour de son modèle, entre expertise produit et expérience repensée en magasin.

Ce repositionnement intervient après plusieurs mois de transformation de l’enseigne, tant sur sa plateforme de marque que sur le merchandising en magasin. Cash Converters entend ainsi renforcer sa promesse : rendre la seconde main désirable et sans compromis. Des formations renforcées sur l’expertise produit (notamment sur l’or, les cartes Pokémon ou les articles de luxe) viennent soutenir cette ambition de qualité et de conseil.

Pour Juliane Maleyran, directrice marketing et communication de Cash Converters, cette campagne marque une étape clé : “Depuis 6 mois, nous avons repensé nos fondamentaux pour nous mettre en route et proposer une expérience qui coche toutes les cases du neuf, mais avec l’impact et l’intelligence économique de la seconde main.” En ligne de mire : la refonte du positionnement à l’horizon 2025-2030, fondé sur la confiance, la qualité et un service repensé pour une génération en quête de sens et de bonnes affaires.