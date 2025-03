Avec de solides résultats financiers, CANAL+ affiche ses ambitions : 100 millions d’abonnés

6,45 milliards de chiffre d’affaires, en croissance de 3,6%.

Pour sa première annonce de résultats annuels en tant qu’entreprise cotée, CANAL+ dévoile des résultats solides et ses nouvelles ambitions. Avec 26,9 millions d’abonnés sur 3 continents, l’ex filiale de Vivendi se positionne sur une trajectoire de croissance mondiale, visant à terme entre 50 et 100 millions d’abonnés.

En 2024, Canal+ a généré 6,45 milliards d’euros de chiffre d’affaires, soit une croissance de 3,6 % par rapport à 2023. L’EBITDA atteint 503 millions d’euros (+5,4 %), confirmant la solidité du groupe malgré une perte nette de 147 millions d’euros “due aux dépenses liées à des éléments exceptionnels” (fin de C8, rachat à venir de MultiChoice). Mais au-delà des chiffres, c’est surtout sur le terrain du contenu que Canal+ s’impose.

Du côté du cinéma, Studiocanal enchaîne les succès avec des films comme Paddington au Pérou (170 millions de dollars au box-office mondial, portant la franchise à près des 700 millions de dollars), Bridget Jones : Folle de lui, ou encore Back to Black, premier dans huit pays européens lors de son lancement. Sur le petit écran, la série « Paris Has Fallen » cartonne et renforce l’empreinte du groupe sur la production de contenus premium.

Dans l’univers du digital, Canal+ mise sur l’accélération de Dailymotion, qui affiche une croissance à deux chiffres. Forte de son audience mondiale, la plateforme vidéo reste un atout clé dans la stratégie numérique du groupe, tout comme GVA (Group Vivendi Africa), qui a vu son nombre d’abonnés fibre en Afrique francophone bondir de 50 % en un an.

Canal+ continue d’élargir son emprise sur le marché international avec l’acquisition d’ici octobre de MultiChoice, leader de la télévision payante en Afrique du Sud avec 16 millions d’abonnés. Une opération stratégique qui pourrait rapidement porter la base d’abonnés du groupe au-delà des 40 millions, un pas de plus vers l’objectif de 50 à 100 millions d’abonnés à l’échelle mondiale.

Avec une dette réduite à 355 millions d’euros, Canal+ annonce se donner les moyens de poursuivre ses investissements et d’accélérer sa stratégie de fusions et acquisitions. L’entreprise prévoit également le versement d’un dividende de 0,02 € par action, qui sera soumis à l’approbation des actionnaires en juin 2025.