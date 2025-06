Bonjour et bienvenue sur l’unique service télématique qui couvre l’actualité des Cannes Lions.

La Réclame est venue cette année avec son Minitel pour vous dévoiler des informations exclusives en direct de la Croisette.

LUNDI 06:32 → Radio Croisette prendra la parole d’ici 14:30. Soyez prêts à décoder ses scoops.

DIMANCHE 19:59 → « T’as des infos sur les lions de demain / de la catégorie XXX / t’es sûr qu’on n’a rien gagné ? », la deuxième question que l’on nous posera le plus cette semaine. Vous pensez bien que la réponse est « Non, cordialement ».

DIMANCHE 16:09 → Vous connaissez ce journaliste qui va à Cannes chaque année en train depuis la Normandie (7h30 + correspondance), tout en taquinant les publicitaires qui émettent des tonnes de CO 2 avec leur Paris – Nice en avion ? Eh bien, suite à un train en feu, la SNCF l’a redirigé vers un train couchettes. Gold en slow travel.

DIMANCHE 13:45 → La shortlist Entertainment s’est fait désirer. Annoncée à 9h puis à 14h, la voilà en avance sur son retard. 3615 SHORTLISTS, c’est par ici.

DIMANCHE 12:41 → « Ça va, t’es arrivé quand ? », pas de doute, nous sommes bien à Cannes. Et cette semaine, la question va nous être posée 300 fois. Au bas mot.

DIMANCHE 9:18 → Quelle grasse matinée ? La rédaction est sur le pont du paquebot Shortlists avec les catégories Design, Digital Craft, Direct, Entertainment Lions For Gaming, Entertainment Lions For Music, Entertainment Lions For Sport, Film Craft, Industry Craft, Media, PR, Social & Creator. Les agences françaises sont plutôt bien loties. 3615 SHORTLISTS, c’est par ici.

SAMEDI 9:15 → Pas l’temps de finir son matcha qu’Élodie nous partage déjà les shortlists Audio & Radio, Health & Wellness, Outdoor, Pharma et Print & Publishing. 3615 SHORTLISTS, c’est par ici.

Vous avez une info plus ou moins confidentielle à nous communiquer ? Écrivez à 3615 SCOOPS : [email protected]