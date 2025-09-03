Musique de la pub de Winamax 2025 : course à la Lune 

Le plus important, c’est de gagner.

Winamax se met en avant avec The Moon Race, un film publicitaire au ton spectaculaire qui reprend l’esthétique des grands blockbusters pour illustrer sa promesse : « Le plus important c’est de gagner ». On y suit des équipes hautes en couleur qui rivalisent d’imagination pour atteindre la Lune à bord de machines improbables. Entre humour, émotions et esprit de compétition, cette campagne mise sur une mise en scène grandiose et une énergie communicative pour marquer les esprits.

La musique de la pub Winamax 2025 – course à la Lune est une reprise de Still D.R.E. de Dr. Dre par \Else

La pub Winamax 2025 – course à la Lune 

La musique originale de la pub Winamax – course à la Lune

Crédits

  • Annonceur : Winamax
  • Agence : Else
  • Artiste : Dr. Dre
  • Diffusion : Août 2025
  • Pays : Global

